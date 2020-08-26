توصية نيابية بايقاف العمل بالاجازات الاستثمارية الممنوحة بفترة استقالة حكومة عبد المهدي

2020/08/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بايقاف العمل بالاجازات الممنوحة في مدة استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفترة جائحة كورونا ، ومنها مشروع / بدور بغداد /السكني الاستثماري مع وزارة الداخلية ،لكونها مخالفة واضحة للقوانين النافذة ./انتهى5

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