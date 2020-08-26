اتصالات واسط تباشر باصلاح القابلو الضوئي بين العراق وايران

2020/08/26 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ باشرت الكوادر الفنية في فرع هيئة تراسل واتصالات واسط بتنفيذ اعمال اصلاح العارض الفني الذي حصل على قابلو الاتصالات بين ايران والعراق في منطقة بدرة.



وقال مسؤول وحدة التراسل المهندس فاضل سلمان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان القابلو الضوئي الدولي الرابط بين ايران والعراق تعرض للقطع ، مما تسبب بضعف في خدمة الانترنت في عموم البلاد ولكافة شركات ISP ".واضاف انه:" بعد تحديد مكان العارض تم العمل من قبل ملاكات هيئة تراسل واتصالات واسط ، بدعم من قبل اتصالات بدره وجصان ، على اصلاح العارض واعادته للخدمة قريبا "./انتهى

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