الإعلام الأمني : إصابة موظفين إثنين بانفجار يستهدف رتلاً تابعاً لبعثة الأمم المتحدة بالعراق

2020/08/26 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إصابة موظفين اثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موظفين اثنين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق أربيل - موصل في قرية شاخولي".

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