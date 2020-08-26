الكاظمي : يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور .. وعلى الوزراء اللقاء بنظرائهم

2020/08/26 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء انه يجب إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا.وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته (المستقلة) اليوم ان رئيس الوزراء قال ” التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة […]

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