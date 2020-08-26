سورية تحذر تركيا من استخدام المياه حرب جديدة على اهالي الحسكة

2020/08/26 | 17:07 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة حذرت سورية ، اليوم الاربعاء ، تركيا من استخدام قضية المياه كوسيلة حرب جديدة على السوريين في محافظة الحسكة.وذكرت الخارجية السورية ان النظام التركي وأدواته وبمباركة من واشنطن يستخدم وسيلة المياه كسلاح حرب ضد المدنيين السوريين من نساء وأطفال وشيوخ ما يشكل هذا الفعل جريمة حرب ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون …

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