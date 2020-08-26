2020/08/26 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء ، عن إصابة موظفين إثنين بانفجار عبوة ناسفة ، استهدفت رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق “أربيل – موصل في قرية شاخولي”.

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