وفد اسرائيلي اميركي مشترك يزور ابوظبي الثلاثاء المقبل

2020/08/26 | 17:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة قرر وفد اسرائيلي - امريكي زيارة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبو طبي، لبحث تعزيز التطبيع بين الجانبين.وافادت القناة "13" العبرية إن رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، سيرأس الوفد الاسرائيلي، بينما سيرأس الوفد الأمريكي، غاريد كوشنير، ويضم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وآفي بيركوفيتش المبعوث الخاص …

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