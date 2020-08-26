2020/08/26 | 17:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق النووي الايراني كان انجازا عظيما الرئيس الايراني: ملتزمون بتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات

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