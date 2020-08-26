بلاسخارت: التصعيد الاخير على الحدود العراقية- التركية مصدر قلق كبير

2020/08/26 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت الممثلة الاممية الخاصة ، رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت :" ان التصعيد الاخير على الحدود العراقية- التركية مصدر قلق كبير " ، مشيرة الى :"ان الحكومة العراقية مصممة على اختيار الحوار لبناء العلاقات بين الدول"./انتهى5

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