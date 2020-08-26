الممثلة الاممية تشيد بخطوات الكاظمي في العلاقات الخارجية والحوار مع الدول

2020/08/26 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اشادت الممثلة الاممية الخاصة ، رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس ، في تقريرها الى مجلس الامن عن آخر التطورات في العراق، بخطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبناء العلاقات الخارجية والحوار مع الدول./انتهى5

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