الممثلة الاممية تقدم احاطة لمجلس الامن الدولي بشأن العراق

2020/08/26 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قدمت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، عصر اليوم ، احاطة لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات في العراق./انتهى5

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