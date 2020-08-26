تيار الحكمة .. الكيان الاسرائيلي يستفز العراقيين ورد القوى السياسية خجول

2020/08/26 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

انتقد النائب عن تيار الحكمة، حسن المسعودي، الأربعاء، الموقف العراقي إزاء التطبيع الاماراتي والاستفزازات الإسرائيلية للعراق.

وقال النائب عن الحكمة حسن

وقال المسعودي لـ / المعلومة/ إن “الاستنكار يفترض أن يكون ابتداء على التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني ولردع أي حلم إسرائيلي بفتح سفارة في بغداد”، معتبرا أن “الموقف الصادر من جميع الجهات السياسية العراقية تجاه التطبيع لم يكن بمستوى المطلوب”.

وأضاف، أن “الكيان الصهيوني يطمح بأن يكون لديه سفارة في العراق ولذلك هو يطلق تصريحات إعلامية مستفزة للشعب العراقي”، مؤكدا أن “الكيان لم يسمع أي رد موجع من العراق بشأن التطبيع مع الامارات”.



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