سائرون : استضافة الكاظمي ضرورة ملحة لمناقشة كواليس الزيارة الامريكية وجولته العربية

2020/08/26 | 17:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن سائرون صباح العكيلي اليوم الاربعاء ، ان اغلب الكتل السياسية مع استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اولى جلسات البرلمان.

وبين العكيلي لــ/ المعلومة/ ان” الاتفاقات العراقية – الامريكية الاخيرة ، والكواليس التي جرت خلالها ، اضافة الى جولته العربية واجتماعه مع الرئيس المصري والاردني تحتم علينا ككتل سياسية وكبرلمان مناقشته ومعرفة التفاصيل التي رافقت هذه الاجتماعات”

وبين انه “لابد من معرفة هذه الاتفاقات والتطورات هل تصب في مصلحة العراق وخطه الوطني ام تصب في مصالح اخرى خارجة عن ارادتنا” ، مشيرا الى ان “استضافته ضرورة ملحة في البرلمان لمعرفة هذه التفاصيل”.انتهى 15

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