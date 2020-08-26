التربية تضع خطةً لبث دروس توجيهية مباشرة عبر التلفزيون التربوي لتلقي استفسارات وتساؤلات الطلبة

2020/08/26 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعدت وزارة التربية / مديرية التلفزيون التربوي ، خطةً متكاملة لبث الدروس التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية ، على الهواء مباشرةً انسجاما مع جدول الامتحانات”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” يبدأ البث من الساعة 1 ظهراً لاستقبال اسئلة واستفسارات الطلبة عبر خطوط الاتصال المباشرة ، فضلاً عن البث عبر مواقع السوشال ميديا ومنصة الطالب الالكترونية “نيوتن” ، منوهةً الى وجود تسجيل لمقاطع فديوية قصيرة لا تتجاوز (10) دقائق للمدرسين وبحسب الاختصاصات المختلفة ، لغرض جمع الاسئلة التي ترد بخصوص المواد العلمية والاجابة عليها ، علاوة على ذلك سيكون هناك تحضير لمراجعة مكثفة مسجلة مسبقاً ، متمنيةً بالوقت ذاته النجاح والموفقة لجميع الطلبة الأعزاء .

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