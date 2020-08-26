2020/08/26 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال عملية القاء قبض.. مقتل المتهم واصابة منتسبين لهذا السبب في ميسان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال عملية القاء قبض.. مقتل المتهم واصابة منتسبين لهذا السبب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).