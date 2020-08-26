بلاسخارت : الفساد ما زال مستشريا ويسرق موارد العراقيين

2020/08/26 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قالت الممثلة الاممية الخاصة ، رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت :” ان الفساد ما زال مستشريا ويسرق موارد العراقيين “.

فيما اكدت في تقريرها لمجلس الامن الدولي ، ضرورة الوصول الى اتفاق نهائي بين المركز والاقليم بشأن القضايا العالقة.

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