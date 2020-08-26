دمشق تكشف مضمون رسالة من الكاظمي إلى الأسد حملها الفياض

2020/08/26 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الاربعاء، رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي يزور دمشق.



وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، وتابعها "ناس"، (26 آب 2020)، "استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي".

واضافت، "نقل الفياض إلى الرئيس الأسد رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

وتابعت، "وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق المستمر للجهود السورية-العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى".

واشارت الوكالة إلى أنه "وتم التأكيد خلال اللقاء على أن دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية".

كما أكد الطرفان وفقا للوكالة، بأن "التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها".

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