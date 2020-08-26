إصابة موظفين في الأمم المتحدة بانفجار في الموصل.. والتفاصيل متضاربة

2020/08/26 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، إن موظفين اثنين في الأمم المتحدة أصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مروره قرب قرية "شاخولي" على طريق موصل – أربيل، شمالي العراق.

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