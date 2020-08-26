المالية النيابية تحسم الجدل حول مصير 'الدرجات الوظيفية' في موازنة 2021

2020/08/26 | 17:44 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 اب 2020) إن "أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها"، لافتا إلى أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".

وأضاف، أن "ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف على الإيرادات المتحققة لدى الحكومة"، مبيناً أن "الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا".

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