الإعلام الأمني: تفجير يستهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة يوقع اصابات (صور)

2020/08/26 | 17:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بإصابة موظفين إثنين بانفجار عبوة ناسفة ، استهدفت رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق "أربيل - موصل في قرية شاخولي".

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (26 اب 2020) : انه تمت "إصابة موظفين إثنين بانفجار عبوة ناسفة ، استهدفت رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق "أربيل - موصل في قرية شاخولي".

وشهدت الأيام الماضية عددا من الحوادث المماثلة استهدفت ارتالا عسكرية لقوات التحالف الدولي، لكنها المرة الأولى منذ فترة تشهد تعرضا لرتل تابع الى المنظمة الدولية.

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