موقع بريطاني: ابن سلمان الغى زيارته لواشنطن

2020/08/26 | 17:44 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة ذكر موقع "ميدل إيست آي" ، اليوم الاربعاء ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ألغى زيارة كان مخططا لها إلى العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل للقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لانه يخشى ان تكون تفاصيل اللقاء تسربت.وأشار الموقع البريطاني إلى أنه لم يتفق بعد على ما إذا …

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