2020/08/26 | 17:44 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت تحذر في إحاطة عن الوضع في العراق من استمرار تفشي الفساد وانعكاسه على الموارد الاقتصادية للمواطنين بلاسخارت: قلقون إزاء التصعيد التركي شمالي العراق

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