ميزة مهمة وعملية قد تظهر في “واتس آب”

2020/08/26 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق “واتس آب” يعملون على اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.

وأشار الموقع إلى أن الميزة المنتظرة والتي يتم اختبارها لأجهزة أندرويد حاليا ستمكن مستخدمي “واتس آب” من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بهذا التطبيق في أجهزتهم، كمعرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف، وكذلك معرفة أحجام البيانات المتعلقة بالدردشات والمراسلات.

وتبعا للموقع فإن الميزة المذكورة لا تزال قيد الاختبار، ومن غير المعروف بعد موعد إطلاقها المحدد للمستخدمين.

ويعمل القائمون على تطبيق “واتس آب” على اختبار وإدخال ميزات جديدة على هذا التطبيق باستمرار ليكون أكثر فائدة للمستخدمين، فمنذ مدة زودوه بميزات تسمح بالتحقق من صحة الرسائل المعاد إرسالها، كما يعملون على تطوير ميزة تبيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.



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