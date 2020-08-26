2020/08/26 | 17:52 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 26 أغسطس 2020 | 05:48 مساءً | عدد القراءات : 5

بسبب "كورونا" ..



إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي 6 أشهر

أعلنت إدارة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في بيان إرجاء المنتدى الذي يعقد عادة في الشتاء في المنتجع السويسري إلى ”بداية الصيف المقبل“ لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمه ”بشكل آمن“ في كانون الثاني يناير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم المنظمة اليوم الأربعاء إن ”المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل“.

وأضاف أن ”رأي الخبراء“ يفيد بعدم إمكانية تنظيم المنتدى ”بشكل آمن في كانون الثاني يناير“.

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