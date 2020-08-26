بالفديو: “ارقام صادمة” لمستوى المعيشة بين العراق والسعودية توضح ابسط التفاصيل!

2020/08/26 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يوضح مقطع فديوي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصوت شاب عراقي، وضع مقارنة بين المستوى المعيشي في العراق والسعودية بارقام بسيطة واشياء يستخدمها الجميع ومطلع عليها .

وتتطرق المقارنة الى رواتب الموظفين في البلدين والضرائب واجور النقل والفواتير ومبالغ ايجار السكن والشراء، فضلا عن مبيعات المشروبات والوقود وغيرها .

وعلق مدونون على المقارنة بقولهم، انها جيدة لكن يوجد فيها بعض الاشياء ليست واقعية، فيما علق اخرون بانها ملامسة للواقع لكونهم يعرفون اصدقاء لهم في السعودية يؤكدون ويتحدثون عن ذات الارقام بمستوى معيشتهم او اعلى مما هو مذكور .

فيما تساءل مدونون عن اسعار العقارات في العراق وهل هي بمستواها الحالي من جودة البناء تستحق الارتفاع المستمر بعروضها من خلال عملية البيع، في حيث قارن اخرون بين قضية الفساد ودفع الرشوى التي يتلقاها بعض الموظفين لانجاز المعاملات في العراق وبين انعدام هذه الظاهرة في السعودية لقوة القانون هناك.

ويشار الى ان مؤشر نومبيو في اخر احصائية عالمية له بمستوى المعيشة في البلدان جاء كالاتي:

جدة، السعودية: في المرتبة 236 عالميا

عجمان، الإمارات: في المرتبة 243 عالميا

الدمام، السعودية: في المرتبة 245 عالميا

الرياض، السعودية: في المرتبة 249 عالميا

بغداد، العراق: في المرتبة 283 عالميا

أربيل، العراق: في المرتبة 286 عالميا

كازبلانكا، المغرب: في المرتبة 326 عالميا

طنجة، المغرب: في المرتبة 332 عالميا

الرباط، المغرب: في المرتبة 335 عالميا

أغادير، المغرب: في المرتبة 374 عالميا

الجزائر، الجزائر: في المرتبة 388 عالميا

القاهرة، مصر: في المرتبة 393 عالميا

الإسكندرية، مصر: في المرتبة 401 عالميا

تونس، تونس: في المرتبة 403 عالميا

دمشق، سوريا: في المرتبة 406 عالميا

وعالميا، حلت خمس مدن سويسرية على قائمة أغلى المدن بتكاليف المعيشة والتي تصدرتها مدينة زيورخ، وتلتها بازل، ولوزن، جنيف، بيرن.

وجاءت مدينة أميركية واحدة فقط بين أغلى 10 مدن تكلفة للمعيشة وهي نيويورك، وحلت في المرتبة التاسعة عالميا.

ويقيس مؤشر نيمبو لعام 2020 تكلفة المعيشة اعتمادا على تقديرات لسلة المستهلك من مواد البقالة والسلع إضافة لأثمان الماء والكهرباء وخدمات التنقل في كل مدينة، مع احتساب القدرة الشرائية لسكان هذه المدن.

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