بالفديو: “ارقام صادمة” لمستوى المعيشة بين العراق والسعودية توضح ابسط التفاصيل!

يس عراق – بغداد
يوضح مقطع فديوي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصوت شاب عراقي، وضع مقارنة بين المستوى المعيشي في العراق والسعودية بارقام بسيطة واشياء يستخدمها الجميع ومطلع عليها .
وتتطرق المقارنة الى رواتب الموظفين في البلدين والضرائب واجور النقل والفواتير ومبالغ ايجار السكن والشراء، فضلا عن مبيعات المشروبات والوقود وغيرها .
وعلق مدونون على المقارنة بقولهم، انها جيدة لكن يوجد فيها بعض الاشياء ليست واقعية، فيما علق اخرون بانها ملامسة للواقع لكونهم يعرفون اصدقاء لهم في السعودية يؤكدون ويتحدثون عن ذات الارقام بمستوى معيشتهم او اعلى مما هو مذكور .
فيما تساءل مدونون عن اسعار العقارات في العراق وهل هي بمستواها الحالي من جودة البناء تستحق الارتفاع المستمر بعروضها من خلال عملية البيع، في حيث قارن اخرون بين قضية الفساد ودفع الرشوى التي يتلقاها بعض الموظفين لانجاز المعاملات في العراق وبين انعدام هذه الظاهرة في السعودية لقوة القانون هناك.
ويشار الى ان مؤشر نومبيو في اخر احصائية عالمية له بمستوى المعيشة في البلدان جاء كالاتي:
جدة، السعودية: في المرتبة 236 عالميا
عجمان، الإمارات: في المرتبة 243 عالميا
الدمام، السعودية: في المرتبة 245 عالميا
الرياض، السعودية: في المرتبة 249 عالميا
بغداد، العراق: في المرتبة 283 عالميا
أربيل، العراق: في المرتبة 286 عالميا
كازبلانكا، المغرب: في المرتبة 326 عالميا
طنجة، المغرب: في المرتبة 332 عالميا
الرباط، المغرب: في المرتبة 335 عالميا
أغادير، المغرب: في المرتبة 374 عالميا
الجزائر، الجزائر: في المرتبة 388 عالميا
القاهرة، مصر: في المرتبة 393 عالميا
الإسكندرية، مصر: في المرتبة 401 عالميا
تونس، تونس: في المرتبة 403 عالميا
دمشق، سوريا: في المرتبة 406 عالميا
وعالميا، حلت خمس مدن سويسرية على قائمة أغلى المدن بتكاليف المعيشة والتي تصدرتها مدينة زيورخ، وتلتها بازل، ولوزن، جنيف، بيرن.
وجاءت مدينة أميركية واحدة فقط بين أغلى 10 مدن تكلفة للمعيشة وهي نيويورك، وحلت في المرتبة التاسعة عالميا.
ويقيس مؤشر نيمبو لعام 2020 تكلفة المعيشة اعتمادا على تقديرات لسلة المستهلك من مواد البقالة والسلع إضافة لأثمان الماء والكهرباء وخدمات التنقل في كل مدينة، مع احتساب القدرة الشرائية لسكان هذه المدن.
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