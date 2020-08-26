مجلس الوزراء يخوّل التربية باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس

2020/08/26 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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مجلس الوزراء حث القائمين والمشاركين في الشعائر المقدسة بالاستمرار في الالتزام حفاظاً على أرواح المواطنين

مجلس الوزراء خوّل وزير التربية وهيأة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعدادي

مجلس الوزراء يلغي قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش

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