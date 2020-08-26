العراق يسجل معدل وبائي مرتفع: وفاة 72 شخصا وإصابة 3837 آخرين بفيروس كورونا

2020/08/26 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة وفاة اثنين وسبعين شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بحسب بيان للوزارة.

وفيما يخص الإصابات، شخصت وزارة الصحة إصابة ثلاثة آلاف وثمانمئة وسبع وثلاثين حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات الكلي في العراق إلى أكثر من مئتي ألف.



يشار إلى أن الإصابات بدأت بالصعود منذ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها الحظر الشامل للتجوال.

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