العمليات المشتركة: المركز الرباعي مستمر في عمله ضد التنظيمات الإرهابية

2020/08/26 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المركز الأمني الرباعي العراقي السوري الروسي الإيراني، ودوره في محارب الإرهاب في المنطقة.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح، إن المركز الأمني الرباعي الموجود في وزارة الدفاع وما يزال مستمرا في عمله، ومهمته تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى.

وأضاف أن مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، يرأسها ضابط برتبة كبيرة، مبيناً أن المركز فيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني.

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