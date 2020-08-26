بلاسخارت: الحكومة العراقية مصممة على إبقاء قنوات للتواصل والحوار بين الدول

2020/08/26 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة العراقية مصممة على إبقاء قنوات للتواصل والحوار بين الدول".

وقالت بلاسخارت في تغريدة لها على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية مصممة على إبقاء قنوات متعددة للتواصل والتبادل مفتوحة واختيار الحوار بين الدول وبناء العلاقات أولا".

وأضافت، أن "التصعيد الأخير في المناطق الحدودية العراقية – التركية مصدر قلق كبير"، لافتة إلى أنه "نواصل حث البلدين على حل الخلافات من خلال الحوار والتعاون مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

وأشارت إلى، "نجدد دعمنا لشعب العراق وحكومته في جهودهما الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا".

وتابعت، أنه "يجب تعزيز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحريرها من الضغوط السياسية المستمرة".

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