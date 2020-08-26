المالية النيابية: ارتفاع اسعار النفط نسبية ولن تحقق استقرارا اقتصاديا

2020/08/26 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان ارتفاع اسعار النفط المتحققة نسبية ولن تحقق استقرارا اقتصاديا للبلاد.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الايرادات المتحققة من ارتفاع اسعار النفط طفيفة ونسبية ولن تحقق استقرار مالي واقتصادي للبلاد”، لافتا الى ان “ارتفاع اسعار النفط يقابله انخفاض في الكميات المنتجة من النفط وهذا لن يحقق ارباح كبيرة”.

واضاف ان “الرواتب ستكون مؤمنة خلال الاشهر المقبل من خلال استخدام القروض الداخلية والخارجية”، مبينا ان “التوقعات ايجابية بارتفاع اسعار النفط خلال الايام المقبلة”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اول امس الاثنين، ان رواتب الموظفين ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الجاري.



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