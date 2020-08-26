ملا طلال: موازنة العام المقبل ستستوعب معظم الخريجين لاسيما أصحاب الشهادات العليا

2020/08/26 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء الغى قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش، فيما اشار الى تشكيل لجنة للنظر برواتب الصحوات المتوقفة.

وقال الملا طلال، في المؤتمر الاسبوعي، وتابعته “تقدم” ان “الجيش والقوات الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة”، مبينا ان ” الحكومة في طور اللمسات الأخيرة لإنهاء موازنة ٢٠٢١ وإرسالها لمجلس النواب”.

واضاف الملا طلال، ان “مجلس الوزراء خول وزير التربية بإتخاذ القرار المناسب بشأن امتحانات السادس الإعدادي”، فيما اشار الى ان “موازنة ٢٠٢١ ستستوعب معظم الخريجين لاسيما أصحاب الشهادات العليا من خلال درجات الحذف والاستحداث”.

واكد ملال طلال، ان “مجلس الوزراء الغى قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش، اضافة الى تشكيل لجنة للنظر برواتب الصحوات المتوقفة”.

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