متحدث الكاظمي يكشف مقترح العراق في قمة عمان.. وما دار بشأن امتحانات السادس

2020/08/26 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الاربعاء، عن مقترح العراق في القمة الثلاثايية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان.ملا طلال: الكاظمي قدم الشكر والعرفان خلال جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بناء على ما لمسه من تأثير لتوجيهاتها بخصوص إجراء مراسم عاشوراءملا طلال: الكاظمي زار مدينة الكاظمية المقدسة ولمس تاثيراً لتوجيهات المرجعية العليا وتلمس أيضاً الإلتزام الكبير من قبل المواطنينملا طلال: الكاظمي قدم الشكر إلى المواطنين لالتزامهم بالتوجيهات والتعليماتملا طلال: مجلس الوزراء حث القائمين والمشاركين في الشعائر المقدسة بالاستمرار في الالتزام حفاظاً على أرواح المواطنينملا طلال: الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في القمة الثلاثيةملا طلال: تم تبني مقترح العراق في القمة الثلاثية بتشكيل سكرتارية متابعة تعقد اجتماعاتها دورياًملا طلال: الرئاسة الأولى ستكون للعراق برئاسة وزير الخارجيةملا طلال: اللجنة التنسيقية ستعمل على متابعة المقررات التي تم التوصل إليها في القمة الثلاثيةملا طلال: الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وطبيعة المباحثات التي جرت هناك خاصة فيما يخص المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجيملا طلال: مجلس الوزراء استمع الى عرض تفصيلي من وزير الصحة بشأن أوضاع البلد في ظل وجود جائحة كوروناملا طلال: مجلس الوزراء شدد على أهمية التزام الأجهزة المكلفة بالإجراءات الوقائية خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وطقوس عاشوراءملا طلال: مجلس الوزراء ناقش موضوع امتحانات السادس الإعدادي ودرس جميع المقترحاتملا طلال: مجلس الوزراء خوّل وزير التربية وهيأة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعداديملا طلال: مجلس الوزراء يلغي قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش شارك إذا أردت

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