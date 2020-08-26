بحث ملفات السلام وإيران وليبيا.. بومبيو يلتقي مسؤولين إماراتيين في أبوظبي

2020/08/26 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن القومي، طحنون بن زايد، في أبوظبي.

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