بيان: بومبيو بحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا ووحدة الخليج

2020/08/26 | 18:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في القدس يوم الاثنين.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.دبي (رويترز) - قال بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران ”الخبيث“ في المنطقة.والتقى بومبيو مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد في أبوظبي وفقا لما ذكرته المتحدثة مورجان أورتاجوس في البيان.تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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