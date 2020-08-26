(سانا) تكشف مضمون رسالة الكاظمي الى الأسد عبر رئيس هيئة الحشد الشعبي

2020/08/26 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افادت وكالة الانباء السورية (سانا) ، الاربعاء، بأن فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي و مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقل إلى الرئيس بشار الأسد رسالة شفهية من الكاظمي تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وقالت الوكالة، في خبر تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (26 اب 2020) ان الرئيس السوري استقبل الفياض، حيث "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق المستمر للجهود السورية-العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى".

واضافت الوكالة انه "تم التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية".

وتابعت " كما أكد الطرفان أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها ".

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