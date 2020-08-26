عدّاد الجائحة في العراق: حصيلة الإصابات تتجاوز 215 ألفاً.. وأكثر من 6600 ضحية

2020/08/26 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. اعلنت وزارة الصصحة والبيئة، الاربعاء، عن تسجيل 3454 حالة شفاء و 3837 حالة اصابة جديدة ...

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