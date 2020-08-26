الكانتارا يلمح لاقتراب رحيله عن بايرن ميونخ

2020/08/26 | 18:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ألمح تياجو ألكانتارا، لاعب فريق بايرن ميونخ، إلى اقتراب رحيله عن النادي الألماني في ظل ارتباطه بخطوة الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

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