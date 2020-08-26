وزارة التربية تصدر قراراً بشأن امتحانات السادس الاعدادي

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، قرارا جديدا يخص طلبة السادس الاعدادي.واعلنت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها " قررت السماح لطلبة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) من الذين لا يتمكنون من اداء امتحانات الدور الاول للعام الدارسي الحالي 2019/2020 بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني ( ويعد لهم دوراً اول ".

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