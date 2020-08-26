مكتب هيأة الحشد ببابل يكشف عن إعداد خطة لصد اي تعرض لداعش

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مكتب هيأة الحشد الشعبي في محافظة بابل، الاربعاء (26 اب 2020)، عن اعدادها خطة لصد اي تعرض قد يقوم به تنظيم داعش شمال المحافظة.

وقال مدير اعلام هيأة الحشد بالمحافظة، علي هليل، لـ(بغداد اليوم) قال ان "ألوية الحشد الشعبي، المسؤولة على ملف الامن في شمال بابل عقدت اجتماعاً موسعاً لغرض اعادة انتشارها وتوسيع عملها في تلك المناطق واعداد خطة امنية مناسبة توضع فيها اولويات لصد اي هجوم او تعرض تنفذهُ العصابات الارهابية".

واضاف ان "هذه الاجتماعات والخطط تأتي بعد هجمات عديدة، تقوم بها عصابات هذا التنظيم في مناطق متفرقة، من العراق وشمال بابل واخرها قبل عشرة ايام وادت الى استشهاد احد المنتسبين الوية الحشد الشعبي الماسكة لتلك المناطق".

واشار خليل الى ان "الوية الحشد الشعبي تعمل بهذه المناطق بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وهي تضع خطط مشتركة تنفذ على ارض تلك المناطق".

وكشف خليل عن اجتماع امني موسع سيعقد بين "الوية الحشد الشعبي والاجهزة الامنية يوضع من خلالهِ خطة نهائية لمسك الارض وصد التعرضات التي تحصل بين فترة واخرى وستشهد هذه الخطة اجراء عمليات امنية استباقية تضعف من قدرات العدو ".

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