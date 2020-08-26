الاعلام الامني: مقتل متهم بعد تفجيره رمانة يدوية على القوة المنفذة للواجب في ميسان

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اوضحت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاربعاء ، عن تعرض قوة امنية تتعرض الى تفجير برمانة يدوية خلال محاصرة دار متهم في ميسان.وذكرت الخلية في بيان ان "قوة مشتركة من مركز شرطة المجر وفوج الطوارئ وفوج المغاوير الثاني بالفرقة التاسعة عشر في محافظة ميسان وخلال محاصرة دار متهم وفق احكام المادة …

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