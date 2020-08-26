الخدمات النيابية ترحب بإيقاف تجديد عقود تراخيص شركات النقال: نصر شعبي وبرلماني

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اعتبر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النائب وليد السهلاني، أن إصدار محكمة بداءة الكرخ، أمراً ولائياً بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هو "نصر شعبي وبرلماني".وقال السهلاني في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبرلمان، "لقد بحت اصواتنا المحذرة والرافضة لقرار الحكومة بالتجديد من خلال البيانات والمؤتمرات والذهاب المتكرر للقضاء العراقي …

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