وزيرا خارجية الاردن والمانيا يبحثان هاتفيا مستجدات القضية الفلسطينية

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ أكد وزيرا الخارجية الاردني أيمن الصفدي والألماني هايكو ماس :" ان حل الدولتين على أساس القانون الدولي هو السبيل الوحيد لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والدائم".



وشدد الصفدي وماس خلال محادثات موسعة أجرياها عبر الهاتف ،على أهمية تكثيف الجهود لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.



وأكد الصفدي أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزامها حل الدولتين على أساس القانون الدولي ومرجعيات العملية السلمية متطلب أساس للتقدم نحو السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.



وبين:" أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع ، وأن حلها بما يضمن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق حل الدولتين ،هو مفتاح السلام العادل والشامل والدائم./انتهى

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