افتتاح مركز الشفاء 10لعلاج مرضى كورونا في الديوانية

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية / نينا/ افتتح في مستشفى الديوانية التعليمي اليوم مركز الشفاء 10الذي نفذته العتبة الحسينية المقدسة .وقالت مدير عام الصحة في المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " ان المركز الذي اقيم على مساحة /1500/ م٢ ويضم بحدود /100/ سرير ، خصص لمعالجة المصابين بكورونا وهو مجهز بمنظومة اوكسجين وتهوية وغيرها من المستلزمات والاجهزة الطبية".



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