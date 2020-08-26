السجن 10 سنوات لمدان بتجارة المخدرات في ديالى

2020/08/26 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن 10 سنوات بحق احد المدانيين بتجارة المخدرات .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان محكمة جنايات ديالى اصدرت حكما قضائيا بالحبس لمدة / 10 / سنوات وغرامة مالية عشرة ملايين دينار بحق مدان بقضايا مخدرات ".واضاف :"ان العمليات النوعية للاجهزة الامنية حققت نتائج ايجابية في الحد من ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وتمثل افة تستهدف الشباب"./انتهى

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