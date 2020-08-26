الشهر المقبل.. مساعدات إيطالية للعراق لمواجهة كورونا

2020/08/26 | 18:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سفيرة العراق لدى روما صفية السهيل عن ان ايطاليا، التي تعد الشريك الاوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي والمستورد الرابع عالمياً لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر ايلول المقبل لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، وفي حين … Readmore

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