“الحرب الضروس” تتصاعد بين اصابات كورونا وحالات الشفاء في الرصافة… الوفيات تسجل انخفاضا لافتاً

2020/08/26 | 18:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 442 اصابة بفيروس كورونا بينها 314 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي لقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 442 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

– 314 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الشعب 22 حالة• قطاع الرصافة 53 حالة• قطاع بغداد الجديدة 24 حالة• قطاع النهروان 34 حالة• قطاع المدائن 76 حالة• قطاع الصدر 32 حالة• قطاع الاستقلال 34 حالة• قطاع البلديات الاول 3 حالات• قطاع البلديات الثاني 26 حالة• قطاع الاعظمية 10 حالات

– 128 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 39 حالة محلة 560, 565, 555, 535, 555, 532, 554, 540, 556, 529, 541• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الكاظمية حالتين, حي الجهاد حالتين, الصالحية حالة واحدة , الدورة حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, المحمودية حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي القادسية حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, العامرية حالة واحدة.• الامين 7 حالات محلة 747, 735, 741, 744, 746,• الاعظمية 8 حالات محلة 320, 339, 314, 306, الزراعي• الشعب 7 حالات محلة 327, 337, 365, حي البساتين• شيخ عمر حالة واحدة محلة 137• الحسينية 5 حالات محلة 217, 213, 215, 214• شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 502, 503, العقاري• الكيلاني حالة واحدة محلة 143• فضوة عرب حالة واحدة محلة 121• الزعفرانية 8 حالات محلة 945, 964, شارع المدارس, 966• العبيدي حالتين محلة 764, 754• الغدير 4 حالات محلة 717, 706,• القاهرة حالتين محلة 309, 322• المشتل حالتين محلة 729, 729• حي النصر 3 حالات محلة 771, 751,• الكرادة 3 حالات محلة 911, 925, قرب مصرف الاتحاد• الوزيرية حالة واحدة محلة 307• ام الكبر حالتين محلة 345,• سبع ابكار حالة واحدة• المعامل حالتين محلة 777• زيونة حالتين محلة 718, 716• القناة حالة واحدة محلة 311• الصليخ حالة واحدة محلة 326• حي اكد حالة واحدة محلة 758• حي الرئاسة حالة واحدة محلة 765• الطالبية حالة واحدة محلة 323• المدائن حالتين• باب الشرقي حالة واحدة محلة 109

واضاف الساعدي انه تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 28080 توفي منهم 1109 للاسف فيما اكتسب الشفاء 22173 ومتبقي قيد العلاج 4798″.

حالات الشفاء: 383، والوفيات 6، وبهذا فأن حالات الشفاء مستمرة بـ”حرب ملاحقة الاصابات” للمستوى الاعلى ضمن المواقف اليومية، وهي مرحلة ربما يمكن تسميتها ايضاً بـ”الحرب الضروس”، لامكانية تجاوز الشفاء للاصابات في يوم جديد كما حصل سابقاً.

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