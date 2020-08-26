الأعرجي يشير الى امكانية عقد اجتماع لممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع الناتو

2020/08/26 | 18:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي ، اليوم الاربعاء، عن نية المستشارية عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان ، والوفد المرافق لها”، مبينا ان “اللقاء شهد استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وماقدّمته خلال عملها في العراق”.

وأكد الأعرجي، على “حرص الحكومة العراقية باستمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، الى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية”.

من جانبها أعربت رئيسة البعثة، عن “استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات”، مشيرة الى ان “بعثة حلف الناتو التي تقف خلفها ثلاثون دولة، قررت بالإجماع دعم العراق في المجالات التي حددتها الحكومة العراقية، وأنها ماضية في هذا الدعم”.

وفي ختام اللقاء أشار الأعرجي، الى “نية مستشارية الأمن الوطني عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة”.

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