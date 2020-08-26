الأعرجي يؤكد حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة حلف الناتو

2020/08/26 | 18:23 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد مسشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الاربعاء، حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة حلف الناتو في العراق.

يتبع..

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