2020/08/26 | 18:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تقرر السماح لطلبة السادس الإعدادي الذين لا يتمكنون من أداء امتحان الدور الأول بالاشتراك في الدور الثاني ويعد دوراً أول

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