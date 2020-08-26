2020/08/26 | 18:26 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي لـ"الاتجاه": لقاء الكاظمي وترامب في واشنطن لم يأتِ بفائدة على العراقيين تركي لـ"الاتجاه": الكاظمي لم يلتزم بتنفيذ قرار البرلمان إخراج القوات الأميركية من العراق

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